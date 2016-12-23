В Томске из-за морозов парализовано движение электротранспорта
Фото: Александр Сакалов
Движение троллейбусов парализовано в Томске, за исключение Иркутского тракта, сообщили ТВ2 в диспетчерской трамвайно-троллебусного управления (ТТУ). Также не ходят все трамваи, за исключением «четвертки».
Напомним, вчера в Томске произошло короткое замыкание, электричество при это не отключалось, но жители города в соцсетях писали о «вспышке света».
«Вчера на сетях Томска была авария. До нас дошли ее отголоски», — сообщили ТВ2 в диспетчерской ТТУ.
По словам диспетчера, троллейбусы стоят на Фрунзе, проспекте Ленина, Комсомольском. «Иркутский еще движется», — уточнили там.
В свою очередь, как прокомментировал ТВ2 директор ТТУ Григорий Шульгин, в настоящее время «Горсети» переводят электротранспорт на резервный источник питания.
«Основной фидер не вывозит такую работу, печи в трамваях и троллейбусах работают на полную мощь. Сейчас «Горсети» переключают все на резервный фидер», — сказал Григорий Шульгин.
По его словам, подобная ситуация может повториться в час пик — после 16.00.
Метки: Томск, Томская область, ТТУ, троллейбусы не ходят, авария
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... за исключением «четвертки».... электричество при это не отключалось, ...
Сами то хоть читаете, что пишете, бездарные прогульщики-двоечники.