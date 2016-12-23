В Томске из-за морозов парализовано движение электротранспорта

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Движение троллейбусов парализовано в Томске, за исключение Иркутского тракта, сообщили ТВ2 в диспетчерской трамвайно-троллебусного управления (ТТУ). Также не ходят все трамваи, за исключением «четвертки».

Напомним, вчера в Томске произошло короткое замыкание, электричество при это не отключалось, но жители города в соцсетях писали о «вспышке света».

«Вчера на сетях Томска была авария. До нас дошли ее отголоски», — сообщили ТВ2 в диспетчерской ТТУ.

По словам диспетчера, троллейбусы стоят на Фрунзе, проспекте Ленина, Комсомольском. «Иркутский еще движется», — уточнили там.

В свою очередь, как прокомментировал ТВ2 директор ТТУ Григорий Шульгин, в настоящее время «Горсети» переводят электротранспорт на резервный источник питания.

«Основной фидер не вывозит такую работу, печи в трамваях и троллейбусах работают на полную мощь. Сейчас «Горсети» переключают все на резервный фидер», — сказал Григорий Шульгин.

По его словам, подобная ситуация может повториться в час пик — после 16.00.

Метки: Томск, Томская область, ТТУ, троллейбусы не ходят, авария