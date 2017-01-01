В Томске 1 января борцы за трезвость вышли на пробежку

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Томичи пробежали от площади Новособорной до Лагерного сада, призывая жителей города вести здоровый образ жизни, сообщила ТВ2 один из организаторов движения Александра Астафьева.

«Русские пробежки — это международное патриотическое движение за здоровый образ жизни. Подобные забеги ежегодно проходят 1 января в 32 городах по всей России — в Кузбассе, Новосибирске, например, также бежали. Сегодня к этой акции присоединился и Томск», — рассказала Александра Астафьева.

По ее словам, в забеге участвовали около 20 человек. Они пробежали от Ново-Соборной площади до Лагерного сада, а затем поучаствовали в русских забавах в спортивной коробке по адресу Вершинина 48.

«В Новосибирске 50 человек участвовали. Но Новосибирск — один из самых активных городов движения, в Томске все зарождается. В планах у нас совместные походы на каток, лыжные прогулки, походы в баню», — поделилась девушка.

Метки: Томск, Томская область, Русские пробежки, бег, забег за здоровый образ жизни, здоровый образ жизни