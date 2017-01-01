В Томске 1 января борцы за трезвость вышли на пробежку
Фото: Елена Кулаченко, Татьяна Жаворонок
Томичи пробежали от площади Новособорной до Лагерного сада, призывая жителей города вести здоровый образ жизни, сообщила ТВ2 один из организаторов движения Александра Астафьева.
«Русские пробежки — это международное патриотическое движение за здоровый образ жизни. Подобные забеги ежегодно проходят 1 января в 32 городах по всей России — в Кузбассе, Новосибирске, например, также бежали. Сегодня к этой акции присоединился и Томск», — рассказала Александра Астафьева.
По ее словам, в забеге участвовали около 20 человек. Они пробежали от Ново-Соборной площади до Лагерного сада, а затем поучаствовали в русских забавах в спортивной коробке по адресу Вершинина 48.
«В Новосибирске 50 человек участвовали. Но Новосибирск — один из самых активных городов движения, в Томске все зарождается. В планах у нас совместные походы на каток, лыжные прогулки, походы в баню», — поделилась девушка.
Метки: Томск, Томская область, Русские пробежки, бег, забег за здоровый образ жизни, здоровый образ жизни
У нас нет цензуры. У нас есть правила, которые просим соблюдать в комментариях.
Уважаемые посетители сайта агентства новостей ТВ2!
По техническим причинам возможность комментировать материалы на сайте будет закрыта с 22:00 до 8:00. Редакция агентства новостей ТВ2.
Высказать свою позицию к материалам сайта вы можете на официальных страницах соцгрупп фейсбук и вконтакте.
Напоминаем, что комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Регистрироваться на сайте НЕОБЯЗАТЕЛЬНО, если у вас есть аккаунт (страница) в соцсетях (vkontakte, facebook, odnoklassniki и др.), вы можете использовать его для входа на наш сайт. Мы приветствуем любое обсуждение, дискуссию или диалог на темы, которые вас взволновали. Но при этом, комментарии, не соответствующие правилам, ссылки на посторонние ресурсы, противоречащие закону Российской Федерации, будут удаляться без предупреждения.
А когда нищим Томска будут давать бесплатно суп и хлеб...В Томске более 70 000 нищих.да и те, кто работает-пойдут кушать бесплатный суп и брать хлеб....Когда власть-воровская-будет кормить нищих?