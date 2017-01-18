В Томск привезут партию юбилейных марок, посвященных физику-ядерщику Евгению Забабахину

Всего в Томск прибудет партия из 4500 юбилейных марок, сообщает УФПС Томской области.

На почтовой марке изображен портрет Евгения Забабахина на фоне графика из его книги «Некоторые вопросы газодинамики взрыва». Марка размером 42х30 мм, номиналом 19 рублей, изданная тиражом 330 тыс. экземпляров поступит в продажу в отделения Почты России по всей стране.

Почтовые знаки, погашенные в день их выпуска, приобретают дополнительную филателистическую ценность и пользуются большим спросом среди коллекционеров. Оттиск штемпеля специального гашения первого дня можно поставить в отделении Почты России 101000 на Мясницкой улице, 26 в Москве, а также в почтовом отделении 456770 на улице Свердлова, 11 в городе Снежинске Челябинской области, где расположен названный его именем Российский федеральный ядерный центр.

Для справки: Евгений Иванович Забабахин (1917–1984) — ученый физик-ядерщик, академик АН СССР, генерал-лейтенант ВВС СССР, Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской и Сталинской премий.

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