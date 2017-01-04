В Томск идет резкое похолодание

К утру четверга на севере Томской области похолодает до -25, к выходным мороз придет и в областной центр.

По данным портала Ventusky, с северо-запада к Томску приближается холодный фронт. Уже завтра в Стрежевой придут морозы до -25...-27 градусов. Через сутки мороз установится в Колпашево, а к утру субботы резко похолодает в Томске и Северске, где температура опустится до -28 градусов. Однако уже к вечеру субботы в Томске начнет теплеть, и к утру понедельника температура поднимется до -7 С.

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