В суд направлено уголовное дело по факту ДТП в Стрежевом, в котором пострадало пять человек

Прокуратура Стрежевого утвердила обвинительное заключение и направила его в суд.

По версии следствия, 27 ноября прошлого года обвиняемый, управляя автомобилем Toyota Vista Ardero, двигался по трассе по направлению к Нижневартовску. В салоне автомобиля, помимо него, находились его мать, жена и несовершеннолетний ребенок. Вопреки требованиям ПДД обвиняемый не выбрал безопасной скорости движения с учетом обледенелого состояния дороги, которая помогла бы ему контролировать свой автомобиль. Не справившись с управлением, обвиняемый выехал на полосу встречного движения, где его автомобиль врезался в другую иномарку Honda Pilot.

В результате ДТП, супруга обвиняемого скончалась на месте, четверо других участников ДТП, включая ребенка получили травмы. По данному факту следователи Стрежевого проверили проверку.

Свою вину в содеянном обвиняемый не признал. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Стрежевской городской суд.

Метки: уголовное дело, ДТП, суд, погибла женщина на трассе Стрежевой-Нижневартовск, Томск, Томская область

