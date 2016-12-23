В Северске водитель сбил пенсионера и скрылся, доставив его в больницу

Водитель неустановленного автомобиля сбил пенсионера в Северске, сообщается на сайте областного УГИБДД. Он отвез его в больницу, а затем уехал.

По данным ведомства, ДТП произошло в четверг, 22 декабря, в 18:50.

«Во дворе дома № 38 по проспекту Коммунистическому, неустановленным автомобилем, под управлением неустановленного водителя, совершен наезд на пешехода. 86-летний мужчина-пешеход двигался по внутриквартальному проезду в попутном с автомобилем направлении», — говорится в сообщении.

Водитель доставил пешехода в медицинское учреждение и уехал.

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