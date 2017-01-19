В Северске состоится митинг против сокращений на СХК
Инициаторами акции протеста выступают коммунисты, рассказал ТВ2 депутат северской городской Думы Виктор Трегуб.
Митинг состоится в пятницу, 27 января, в 16.30 на Театральной площади закрытого города, около Музыкального театра. По словам Трегуба, документа о согласовании митинга у него на руках пока нет, но на словах акция уже согласована с администрацией города.
«Мы намерены поднять вопрос о сокращениях, которые идут на Сибирском химическом комбинате в течение последних лет, — говорит руководитель северского отделения КПРФ, депутат Думы Северска Виктор Трегуб. — когда-то на СХК работало более пятнадцати тысяч человек, сейчас — только три с половиной тысячи, и процесс сокращений продолжается. При этом всякий раз нам рассказывают о каких-то заманчивых новых производственных проектах, которые в итоге оказываются очередными прожектами: нам говорили про АСТ-500, про Северскую АЭС… Где сейчас эти проекты? Их нет! Да, мы хотим, чтобы в Северске был реализован проект «Прорыв», чтобы создавались рабочие места в рамках территории опережающего развития, но пока реальных результатов нет. Новые рабочие места не создаются, а существующие — сокращаются».
Накануне генеральный директор СХК Сергей Точилин назвал популизмом разговоры о возможном закрытии комбината, а разговоры о возможном открытии Северска — кухонными измышлениями.
«Сейчас коммунисты с каким-то митингом заявляются, — говорил Точилин. — О чем пытаются говорить? О том, что мы и так делаем? Мы и так занимаемся. Территорию опережающего развития создаем? Создаем. Рабочие места создаем? Создаем… Реализуется проект «Прорыв»… Если кто-то думает, что на митингах эти вопросы решаются… Мы терпеливо и многократно объясняем этим инициаторам заявлений о наших действиях. А там нет. Там ничего не слышится. Там хочется поговорить, чтобы услышали. Для чего? Чтобы кем-то избраться в будущем что ли? Или для чего еще?»
Напомним, что минувшей осенью северские коммунисты проводили в Северске два митинга против сокращений на СХК: 18 октября и 6 ноября. О ситуации, которая складывается сейчас в Северске мы рассказывали в публикации «Прощай, закрытый город…».
Метки: Томская область, Томск, Северск, митинг, КПРФ, Виктор Трегуб, СХК, сокращения, Сергей Точилин, популизм, протест
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