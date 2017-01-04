В Северске полицейский Дед Мороз поздравил самого законопослушного водителя

Такой акцией сотрудники ГИБДД напомнили водителям необходимость соблюдения ПДД.

Полицейские самого большого закрытого города России организовали новогоднюю акцию, победителем которой должен был стать водитель, у которого в течение всего года не было допущено ни одного правонарушения. Каждого претендента проверяли по базе данных ГИБДД, и победителем оказался водитель, который не привлекался за нарушения Правил дорожного движения в течение последних четырех лет.

А тем, кто нарушал Правила дорожного движения, главный новогодний персонаж вручал на память письма-обращения от детей. Школьники заранее написали письма северским водителям, в которых попросили их быть внимательными и аккуратными, строго соблюдать скоростной режим и не садиться за руль в нетрезвом состоянии.

Северский полицейский Дед Мороз в праздничные дни призывает водителей быть особо внимательными на дороге, выбирать безопасный режим движения, держать дистанцию до идущего впереди транспорта, не превышать скоростной режим. Пешеходам рекомендует переходить дорогу только по пешеходному переходу, убедившись, что водители транспортных средств их пропускают. При наступлении темного времени суток пешеходам, особенно идущим с детьми, обязательно использовать светоотражатели.

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