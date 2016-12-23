В Северске откроется завод по раздельной переработке мусора

Это будет первое в Томской области предприятие по раздельной переработке. Открытие завода намечено на конец января следующего года.

Мощность завода — 40 тысяч тонн в год — позволит полностью удовлетворить потребности закрытого города, — рассказал начальник департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области Сергей Трапезников. Завод расположен на бывших площадях Сибирского химического комбината.

По словам Трапезникова, в настоящее время в Томской области все бытовые отходы утилизируются на полигонах. Раздельная же переработка мусора позволит часть бытовых отходов, в частности, пэт-тару и бумагу, продавать для дальнейшей переработки. Например, пластиковые бутылки будут отправляться в Свердловскую область, бумага — в Набережные Челны. Новый северский завод — частный проект, построенный на кредитные средства.

«Кроме того, — рассказал Сергей Трапезников, — есть предложения от частных инвесторов, которые хотели бы построить завод по раздельной переработке мусора в Томске. Мощность такого завода составит 2оо тысяч тонн в год. В настоящее время этот вопрос прорабатывается».

Метки: Томская область, Томск, Северск, мусор, раздельная переработка, дальнейшая переработка, частные инвестиции