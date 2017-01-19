В РПЦ призвали женщин не искушать мужчин селфи с крещенских купаний

Такое заявление сделал протоиерей, доцент Московской духовной академии Павел Великанов, сообщает Газета.ру.

«Хотелось бы призвать любых пользователей социальных сетей помнить о том, что если мы за всякое праздное слово дадим ответ, то тем более мы дадим ответ за неправильные, смущающие и соблазняющие изображения, которые мы публикуем в социальных сетях, — сказал Павел Великанов. — В Евангелии Спасителем ясно сказано: если глаз твой соблазняет тебя, лучше его вырвать, нежели лишиться Царства Божия. Так что большого значения не имеет, будет это изображение женщины, на котором она в купальнике с визгом бросается в ледяную воду, либо это будет фото, на котором женщина вальяжно разложила себя на шезлонге под лучами палящего солнца. Любое соблазнение — это грех».

Он также добавил, что традиция купания на Крещение является исключительно народной и прямого отношения к самому празднику не имеет. По его словам, Крещение — это не праздник русского экстрима, а вспоминание того, как безгрешный Христос Спаситель вошел в воду реки Иордан, чтобы взять на себя человеческие грехи.

Метки: Крещение, селфи с купаний, церковь, Томск, Томская область