В России средний размер пенсии вырастет на 500 рублей

Средний размер страховой пенсии с февраля составит 13,7 тысячи рублей. Рост произойдет на 5,8%, сообщает пенсионный фонд России.

Сейчас средняя страховая пенсия в Российской Федерации равна 13,2 тысячи рублей. С 1 февраля страховые пенсии по старости увеличатся на 5,4%, с 1 апреля еще на 0,4%.

Также в феврале на 5,4% вырастут социальные пособия, которые получают чернобыльцы, инвалиды, ветераны, и детские пособия.

В последний раз пенсии индексировали в феврале 2016 года в России года. Тогда рост составил 4%. Годовая инфляция, по данным Росстата, составила 12,9%.

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