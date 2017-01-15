В России предлагают ввести обязательную установку алкозамков на автомобили

В Госдуме предлагают ввести обязательную установку алкозамков на автомобили, реализуемые в России.

Об этом пишет сайт region.ru.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Виталий Ефимов вот что, в частности, сообщил агентству «Москва».

«Если говорить о безопасности, то установка алкозамков — это неплохо, единственное, чтобы цену на автомобили не взвинчивали, а то поставят цену какую-нибудь — будь здоров! Если нормально, чтобы люди смогли покупать автомобили, а так и покупать не будут и без замков, и с замками. А так в России надо, а то сколько выпивших за рулем — офонареть можно. Сами гибнут, людей губят. Поэтому я за», — сказал Ефимов.

В Мосгордуме предложили обязать устанавливать алкозамки на свои автомобили водителей, единожды уличенных в вождении в нетрезвом виде. С соответствующей инициативой выступил заместитель председателя комиссии столичного парламента по безопасности Андрей Шибаев.

«Одним из способов борьбы с гражданами, злоупотребляющими спиртными напитками перед управлением транспортным средством, может быть ведение их реестра. И как следствие, в автомобилях водителей, злоупотребивших спиртным, должно быть обязательное наличие системы так называемого алкозамка. Водитель, пойманный ранее за вождение в нетрезвом виде, прежде чем завести двигатель, должен будет пройти быстрый тест на наличие алкоголя, дунуть в специальное устройство на панели автомобиля. Но прежде, чем ввести подобные меры, необходимо провести широкое общественное обсуждение, учесть специфику отдельных трезвых регионов России и изучить мировую практику введения системы алкозамков», — сказал Шибаев.

Алкозамок — это прибор, который представляет собой алкотестер, встроенный в приборную панель автомобиля и соединенный с его электронной системой. Алкозамок препятствует запуску двигателя автомобиля в случае, если концентрация паров этилового спирта в выдыхаемом водителем воздухе окажется выше нормы. Также «алкозамок» через некоторые промежутки времени требует повторной проверки водителя во время движения.

Эксперимент с установкой алкозамков проводился в России ранее. Приборы устанавливались на школьные автобусы в Татарстане, Московской и Ивановской областях.

Ранее в СМИ сообщалось, что в ПАО «КамАЗ» рассматривают возможность установки к 2019-2022 гг. машинах антиалкогольной системы, блокирующей работу грузовика в случае нетрезвого состояния водителя.

Метки: Томск, Томская область, алкозамок, алкотест