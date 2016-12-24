В РФ приостановлена продажа жидкостей крепче 25 градусов

В России на 30 дней приостановлена продажа непищевой продукции с содержанием этилового спирта выше 25 процентов, за исключением парфюмерии и жидкости для мытья стёкол, сообщает Радио Свобода.

Такое распоряжение отдал глава правительства Дмитрий Медведев.

До 75 человек увеличилось число жертв массового отравления косметическим средством «Боярышник» в Иркутске. Всего пострадал 121 человек. Президент Владимир Путин назвал случившееся «страшной трагедией».

Выяснилось, что вместо этилового спирта концентрат для ванн «Боярышник» содержал смертельный метанол. Отравившиеся люди начали поступать в больницы Иркутска в прошлые выходные. Заведено уголовное дело. По подозрению в распространении суррогата задержаны 13 человек.

В Иркутской области введен режим чрезвычайной ситуации и запрещена продажа любых спиртосодержащих непищевых жидкостей.

ТАСС приводит оценки экспертов, согласно которым в год россияне употребляют 250 миллионов литров кустарного самогона, 170 миллионов литров аптечных настоек и 425 миллионов литров спиртосодержащих жидкостей; потребителями нелегального алкоголя являются 20 миллионов жителей страны.

Ранее мы писали, что препараты «Валокордин» и «Боярышник» будут продавать в аптеках только при наличии рецепта от врача.

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