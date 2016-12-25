В понедельник на томских дорогах будут гололедица и снежные заносы

В понедельник на томских дорогах будут гололедица и снежные заносы
16:23 25.12.2016
Агентство новостей ТВ2
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Температура воздуха в Томске и Северске поднимется до -13 градусов.

ГУ МЧС по Томской области со ссылкой на бюллетень погоды Томского ЦГМС сообщает, что 26 декабря по области и Томску ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью небольшой, местами умеренный снег, днём местами небольшой снег, метели. Ветер юго-западный 6-11 м/с, местами порывы 16-21 м/с. Температура ночью -12…-17°С, местами -18…-23°С. Температура днем -8…-13°С,  местами до -18°С. На дорогах гололедица, снежные заносы.

Метки: Томская область, Томск, прогноз погоды, ветер, гололедица, снежные заносы, МЧС

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