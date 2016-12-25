В память о жертвах авиакатастрофы в России объявлен День траура
В результате крушения пассажирского Ту-154 под Сочи погибли 92 россиянина.
Самолет, принадлежавший Министерству обороны, выполнял рейс в Сирию, на авиабазу «Хмеймим», на его борту находились восемь членов экипажа, 68 артистов ансамбля имени Александрова, включая художественного руководителя генерал-лейтенанта Халилова, девять журналистов, несколько военных и гражданских, среди которых Елизавета Глинка — основатель и руководитель фонда «Справедливая помощь», известная многим, как доктор Лиза. Полный список погибших опубликован на сайте МО РФ.
По сообщениям СМИ, артисты летели в Сирию, чтобы дать концерт перед российскими военнослужащими на авиабазе «Хмеймим», журналисты Первого канала, НТВ и телеканала «Звезда» — чтобы освещать этот концерт, Елизавета Глинка везла медикаменты для сирийского госпиталя.
Президент России Владимир Путин объявил понедельник, 26 декабря, Днем траура. В стране будут отменены все развлекательные мероприятия, приспущены государственные флаги.
Самолет Ту-154 следовал из Москвы в Сирию, и совершил посадку в Адлере для дозаправки. Первоначально сообщалось, что самолет исчез с радаров через семь минут после взлета в Адлере, однако затем представитель Министерства обороны заявил, что самолет взлетел в 5.25, а связь с ним оборвалась уже в 5.27.
Позднее обломки самолета были обнаружены в Черном море, на расстоянии 1,5 — 7 километров от российского берега. Ведется расследование. Подробнее о том, как разворачивались события вокруг трагедии, можно прочитать в онлайн-трансляции, которая вела «Новая газета».
UPD: Систематизированная хроника событий на сайте «Новой газеты».
Метки: Томская область, Томск, Россия, авиакатастрофа, Ту-154, Адлер, Сочи, ансамбль Александрова, Елизавета Глинка, Сирия, День траура
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Я живу в нищей , голодной стране Россия. Я думаю сейчас о хлебе. А в мой почтовый ящик пришла реклама "худей и ешь"...А я хочу кушать и толстеть. Пришла реклама "Увеличте свой пенис на 5 сантиметров". А я хочу увеличить свою пенсию хотя бы на 100( сто) рублей, чтобы купить хлеб.Когда в Томске будут кормить нищих пенсионеров? Будут ли когда-гибудь давать нищим, голодным пенсионерам хлеб..? Какое мне дело до того, что где-то собачек перебили? Самолёт разбился...Бог вона- смотрит...Дайте мне кусок хлеба , и я смогу думать и о Боге, и о собачках , и о том, что в море упал самолёт...Это только сытые люди могут переживать за гибель утонувшего в чёрном море самолёте, переживать за собачек...думать о Боге....Люди придумали глупость в "Святом Писании"(Библия), что Бог всесилен...Нет, он бессилен. Ему никогда не хватит силы, чтобы бросить на мой стол кусочек хлеба. Вот так спокойно я встречу Новый год...Бывший писатель, бывший учёный....и просто ФИЛЯ
Какой же вы пессимист и неверующий .Вот поэтому вас в светлое будущее строящегося нового мира и не возьмут.