В память о жертвах авиакатастрофы в России объявлен День траура

В результате крушения пассажирского Ту-154 под Сочи погибли 92 россиянина.

Самолет, принадлежавший Министерству обороны, выполнял рейс в Сирию, на авиабазу «Хмеймим», на его борту находились восемь членов экипажа, 68 артистов ансамбля имени Александрова, включая художественного руководителя генерал-лейтенанта Халилова, девять журналистов, несколько военных и гражданских, среди которых Елизавета Глинка — основатель и руководитель фонда «Справедливая помощь», известная многим, как доктор Лиза. Полный список погибших опубликован на сайте МО РФ.

По сообщениям СМИ, артисты летели в Сирию, чтобы дать концерт перед российскими военнослужащими на авиабазе «Хмеймим», журналисты Первого канала, НТВ и телеканала «Звезда» — чтобы освещать этот концерт, Елизавета Глинка везла медикаменты для сирийского госпиталя.

Президент России Владимир Путин объявил понедельник, 26 декабря, Днем траура. В стране будут отменены все развлекательные мероприятия, приспущены государственные флаги.

Самолет Ту-154 следовал из Москвы в Сирию, и совершил посадку в Адлере для дозаправки. Первоначально сообщалось, что самолет исчез с радаров через семь минут после взлета в Адлере, однако затем представитель Министерства обороны заявил, что самолет взлетел в 5.25, а связь с ним оборвалась уже в 5.27.

Позднее обломки самолета были обнаружены в Черном море, на расстоянии 1,5 — 7 километров от российского берега. Ведется расследование. Подробнее о том, как разворачивались события вокруг трагедии, можно прочитать в онлайн-трансляции, которая вела «Новая газета».

UPD: Систематизированная хроника событий на сайте «Новой газеты».

Метки: Томская область, Томск, Россия, авиакатастрофа, Ту-154, Адлер, Сочи, ансамбль Александрова, Елизавета Глинка, Сирия, День траура