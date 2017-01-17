В п. Тимирязево пройдет собрание по поводу плохой работы маршруток

Сегодня 17 января в школе № 64 (ул. Школьная, 18) пройдет собрание, на которое приглашены родители, местные жители, районная администрация и перевозчик. Собрание начнется в 18 часов.

Жители п. Тимирязево жалуются на отвратительную работу нового перевозчика.

Как ТВ2 рассказала житель поселка Тимирязево Людмила Шевякова, больше всего жители волнуются за ребятишек, которые учатся в Томске: «Сейчас ребятишки ждут на остановках автобус от 40 минут до часу. И это в мороз. Мы не знаем теперь расписание 36-37 автобуса. Раньше перевозчик работал идеально, как часы. Мы знали расписание и не переживали за детей, уверенные, что долго на остановке они ждать не будут».

Напомним, на днях в редакцию ТВ2 обратилась еще одна обеспокоенная ситуацией жительница Тимирязево, которая готова была собрать родителей и нанять для перевозки детей в Томск заказные автобусы.

«Сегодня мой ребенок простоял на остановке 25 минут, замерз, вернулся домой, вызвали такси, за 200 рублей доехали до города, — рассказала Ирина Смирнова. — Обратно я дочери сказала тоже ехать на такси. Так как обратно в автобус еще и не сесть, они идут переполненные и просто проезжают мимо остановок. Это какое-то вредительство. Сейчас нам родителям Тимирязево придется собраться и попытаться самим решить как-то проблему с доставкой наших детей в школу. Знаем, что по городу ходят альтернативные заказные автобусы. Сейчас мы хотим обратиться к ним и попросить заказные автобусы забирать наших детей в школу».

Метки: Томск, Томская область, новая маршрутная сеть, Тимирязево, 36-37 маршруты