В новый год с томскими пейзажами Анатолия Шумилкина

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В галерее Арт-класс томские рекламисты представили календарь на 2017-й год с картинами художника Анатолия Шумилкина.

Как рассказал ТВ2 автор проекта Дмитрий Беляев, идея вспомнить творчество знакового для региона художника Анатолия Шумилкина появилась в рамках сотрудничества коммуникационного агентства «Беляев и Ким» и томской компании «Полимер Компаунд».

«Когда подборка картин для календаря была готова к верстке, мы поняли, что такое содержание просит особой подачи. И обратились к замечательному томскому поэту Владимиру Крюкову с просьбой написать вступительное слово. Владимир Михайлович написал великолепное эссе, где очень хорошо рассказал о самобытности художника и передал настроение, идущее от его работ. Таким образом, проект, задуманный именно как томский, становился еще более таковым - прямо на наших глазах, с помощью людей, неравнодушных к нашей природе и к нашей культуре. А потом, когда томская же типография «Луна-Принт» великолепно отпечатала весь тираж, паззл, что называется, сложился», - рассказал Дмитрий Беляев на презентации календаря в галерее АртКласс. Кстати, все картины Анатолия Шумилкина, которые украсили календарь, из частной коллекции Галины Шароглазовой, директора томского художественного салона «АртКласс».

Для справки: Анатолий Шумилкин(1930-1999) родился в деревне Знаменка Молчановского района Томской области. Художник, автор пейзажей, натюрмортов, портретов. Учился в Свердловском художественном училище. Член Союза художников России с 1970 г. Писал пейзажи, натюрморты, портреты. Вырезал из дерева скульптуры, писал стихи. Работы Анатолия Андреевича Шумилкина - при всей их характерности для нашего региона - ни разу не были изданы в виде репродукций и после его ухода практически не выставлялись. Все представленные в проекте работы написаны до 1970 года и хранятся в томском художественном салоне «АртКласс».

Метки: Дмитрий Беляев, Анатолий Шумилкин, АртКласс