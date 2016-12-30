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В новогодние праздники оперативные службы должны работать бесперебойно
12:12 30.12.2016
Такую задачу на утреннем селекторном совещании поставил мэр Томска Иван Кляйн.
- Как сообщает пресс-служба мэрии, в новогодние праздники городская Единая диспетчерская служба, аварийные службы, «Томскводоканал» и «Горсети» должны работать бесперебойно и оперативно обмениваться информацией.
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- Управлению дорожной деятельности, благоустройства и транспорта поручено контролировать работу общественного транспорта в выходные, а муниципальному «Спецавтохозяйству» – обеспечить вывоз мусора, уборку и вывоз снега с улично-дорожной сети, территории общественных пространств и учреждений соцсферы.
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- Метки: Иван Кляйн, селекторное совещание, новогодние праздники, Томск, Томская область
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