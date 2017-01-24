В некоторые отдаленные районы Томской области возвращается сотовая связь
Более двухсот жителей села Тымск Каргасокского района могут снова пользоваться мобильной связью. Но 54 поселка продолжают оставаться без сотовой связи.
В конце прошлого года губернатор Сергей Жвачкин выделил 11 миллионов рублей на развитие сотовой связи стандарта GSM в ряде отдаленных населенных пунктов региона.
В селе Тымск Каргасокского района были установлены усилители сотовой связи формата GSM. Они заменили связь стандарта CDMA-450, которую до октября 2016 года обеспечивал оператор Wellcom. Решение о ее закрытии компания «Т2 Мобайл» приняла из-за прекращения выпуска сетевого оборудования и отсутствия возможности полноценной технической поддержки сети. Тогда под отключение попали более 30 населенных пунктов.
«На установку в Тымске специального антенно-мачтового сооружения с репитером из областного бюджета было выделено 490 тыс. рублей, — отметил замгубернатора Томской области по промышленной политике Игорь Шатурный. — Работы проведены, мобильная связь восстановлена».
Игорь Шатурный также сообщил, что в этом году сотовой связью стандарта GSM планируется обеспечить еще девять населенных пунктов - Назино (Александровский район), Дружный, Центральный, Нибега (Верхнекетский район), Аптала (Кожевниковский район), Малиновка (Кривошеинский район), Колбинка (Молчановский район), Четь-Конторка (Тегульдетский район), Ермиловка (Чаинский район). Для них ранее также ранее была доступна только сотовая связь стандарта CDMA-450.
В настоящее время услуги сотовой связи недоступны для 54 поселков Томской области, в которых проживает около 1 % населения региона. При этом во всех населенных пунктах в соответствии с федеральным законом «О связи» установлены таксофоны.
Метки: Томск, Томская область, Wellcom, деревни отключили от сотовой связи
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Так у этих бедолаг и интернета нету?