В Моряковском затоне после пожара обнаружили тело пожилой женщины

Пожилая женщина погибла при пожаре в деревянном доме в поселке Моряковский Затон под Томском, сообщили ТВ2 в пресс-службе регионального СУ СКР.

По информации МЧС, сообщение о пожаре в Моряковском Затоне поступило в четверг в 6.20. От огня пострадал дом с надворными постройками. На ликвидацию пожара привлекались пять единиц техники и 13 человек.

«Произошло возгорание в деревянном доме, погибла женщина 1935 года рождения. Ее личность установлена», — сообщили в СКР.

В настоящее время к выезду готовится следственная группа.

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