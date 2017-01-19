В Колпашеве под тяжестью снега упала остановка

Падение металлического остановочного комплекса произошло у здания общежития социально-промышленного колледжа.

Как говорится в сводке ЕДДС Колпашевского района, сообщение в диспетчерскую поступило в 03:13.

«Помех для движения и пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Как рассказала ТВ2 заведующая общежитием социально-промышленного колледжа Светлана Медведская, остановка была старая, металлические трубы давно прогнили.

«Я сама свидетелем данного происшествия не была, приехала на работу и мне сообщили об этом. Хорошо, что остановка упала ночью, когда там никого не было. На остановке часто и молодежь сидит, и родители с детьми ждут автобуса, у нас тут рядом детсад. Остановка была старая, часть их в городе уже заменили, но кое-где еще нет», — сказала Светлана Медведская.

Она добавила, что в городе от снега остановки начинают чистить в феврале.

Добавим, что снегопады в Томской области начались с конца ноября. Иван Кляйн заявил, что таких снегопадов в регионе не было уже 18 лет.

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