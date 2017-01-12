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В Кисловке школьники несколько часов блуждали по лесу
18:01 12.01.2017
Заблудившихся детей в лесу нашли местные жители.
- Как сообщает пресс-служба областного МЧС, в 16:20 на пульт дежурного поступила информация о том, что на уроке физкультуры в основной общеобразовательной школе поселка Кисловка группа детей в количестве 10 человек и преподаватель ушли на лыжах в лес, сбились с пути и не могут выйти. Об этом они сами сообщили по телефону.
- В поселок для транспортировки детей направили спасателей и пожарных в количестве десяти человек и четыре снегохода.
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- «В настоящее время все дети выведены из леса. Состояние здоровья удовлетворительное, тем не менее все будут досконально осмотрены врачами», — уточнили в ведомстве.
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- Метки: дети заблудились в лесу, поселок Кисловка, МЧС, Томск, Томская область
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