В Асиновском ЛПК сменился инвестор: AVIC Forestry отошел от проекта

ЗАО «РосКитИнвест» (российская «дочка» китайской AVIC Forestry) нашло нового инвестора для продолжения строительства крупного лесопромышленного комплекса в городе Асино Томской области, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на замгендиректора компании Бориса Казначеева.

«Наш годовой результат работы состоит в том, что к нам пришел новый инвестор - «Уханьская государственная инвестиционная компания». Предыдущий инвестор - AVIC Forestry - от проекта отошел из-за политических проблем в Китае и остается в проекте в пассивном режиме»,— рассказал Борис Казначеев Интерфаксу.

По словам Бориса Казначеева, что новый инвестор обещает увеличить уставный капитал компании примерно в два раза — «на несколько миллиардов рублей».

В настоящее время новый инвестор формирует стратегию и тактику работы, изучает проект, формирует команду. Изменятся ли параметры проекта или останутся прежними, пока говорить рано, подчеркнул Борис Казначеев.

Любопытно, что в интервью «Интерфаксу» в конце ноября 2016-го губернатор Сергей Жвачкин ничего не говорил о возможной смене инвестора и стратегии ЗАО «РосКитИнвест».

«Взаимоотношения с китайцами начали развиваться много лет назад, но частник, который начал строить первый завод, в течение шести лет делал это ни шатко, ни валко. Мы указали на это китайской стороне, ведь строительство завода было прописано в межправсоглашении, серьезная вещь. И китайская сторона, рассмотрев этот вопрос на ЦК Компартии, поручила это дело компании, которая занимается ракетостроением и космосом (AVIC). Она никогда лесом не занималась, но создала специальное подразделение, и дело пошло. Сюда приехали серьезные ребята, за год почти построили то, что не могли построить много лет. Позднее китайская сторона передала уже построенный завод в частные руки. И этот частник уже сам вложил в Томскую область чуть меньше $1 млрд», — рассказал Сергей Жвачкин «Интерфаксу».

В том же интервью губернатор рассказал и о том, что проект целлюлозно-бумажного комбината, который будет строить в Томской области некий китайский бизнесмен, уже успешно прошел первую экологическую экспертизу. Однако позже выяснилось, что проекта ЦБК еще нет и экспертизы тоже.

«Проекта нет. Четких сроков, когда он будет готов, никто не назовет. Сейчас все зависит от того, насколько инвесторы готовы двигаться в этом направлении. На сегодняшний день есть проблемы, связанные с тем, что у инвесторов есть определенные вопросы. Это серьезные деньги, большой вопрос... Там все находится немного в подвешенном состоянии...», — рассказал Борис Казначеев.

Напомним, что ЗАО «РосКитИнвест» зарегистрировано в 2008 году в Томской области. Компания ведет работу в лесопромышленном парке города Асино, где строит несколько объектов. Уже введен в эксплуатацию и вышел на полную мощность завод по производству шпона (110 тыс. кубометров в год, инвестиции - 1 млрд рублей) и завод по выпуску обрезной доски, в планах на 2017 год - ввести завод по производству МДФ-плит стоимостью около 3,5 млрд рублей.

Предполагалось, что AVIC Forestry до 2022 года построит на территории Томской области 10 объектов в Верхнекетском, Тегульдетском и Асиновском районах. Среди них - производства по выпуску фанеры, древесностружечных плит, ламината и мебели, а также ТЭЦ мощностью 48 МВт.

Сообщалось также, что AVIC Forestry совместно с другими китайскими инвесторами намерена реализовать проект Белоярского лесопромышленного комплекса в Верхнекетском районе. Ранее стоимость проекта оценивалась в 50 млрд рублей.

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