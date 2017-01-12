В 2017-м на привокзальной площади в аэропорту будет организовано круговое движение

Платная парковка, по словам директора аэропорта «Томск» Романа Фроленко, позволила разгрузить привокзальную площадь. Следующим шагом будет организация кругового движения, чтобы пассажиров с багажом можно было высадить напротив входа в здание аэровокзала.

Роман Фроленко рассказал журналистам, что сотрудниками аэропорта специально было рассчитано время бесплатной парковки, которого хватает и на высадку пассажиров, и на то, чтобы проводить их до стойки регистрации. Это 15 минут.

Что, касается, парковки автомобилей на обочинах и заторов по утрам, то это уже не входит в компетенцию Томского аэропорта, пояснил Роман Фроленко. На этот вопрос ответил Константин Белоусов, начальник департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области. По его словам, администрация Томской области планирует выйти на областных депутатов с тем, чтобы согласовать финансирование парковки на въезде в аэропорт. Поскольку сроки появления новой парковки пока не называются, то водителям, которые планируют задержаться в аэропорту более чем на 15 минут, придется оставлять машины вдоль обочины.

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