В 2016 году бюджет развития ТГУ составил полмиллиарда рублей

Эти деньги — субсидия от Минобрнауки за высокий рейтинг томского университета.

Как рассказал ректор вуза Эдуард Галажинский, ТГУ сейчас входит ТОП-300 по предметным рейтингам, и планирует подняться еще выше.

«Чтобы двигаться вперед по предметным рейтингам, — отметил Галажинский. — Нам нужно иметь не менее 24-х сильных направлений, и мы их имеем, поскольку ТГУ — сильный классический университет. Мы движемся по этим направлениям широким фронтом с динамикой почти сто пунктов в год. И наш высокий рейтинг позволяет получать нам деньги из федеральной целевой программы. В 2016 году такая субсидия для бюджета развития составила 500 миллионов рублей. А сколько мы получим в следующем, станет ясно в марте 2017-го. Возможно, это будут те же полмиллиарда».

Кроме того, ректор ТГУ подчеркнул, что рейтинги дают вузу не только дополнительные деньги, но репутацию и абитуриентов.

«Рейтинг — это не самоцель, — подчеркнул Галажинский, — это, прежде всего, следствие высокой конкурентоспособности университета. Если три года назад на рейтинг вуза ориентировались порядка сорока процентов абитуриентов, то в этом году уже семьдесят. Значит рейтинг, помимо денег, приводит в университет таланты, за талантами идут компании, а за компаниями — тоже деньги. Так закручивается спираль развития университета».

Эдуард Галажинский подчеркнул, что все средства, поступившие в ТГУ в виде субсидий, расходуются в полном соответствии с «дорожной картой», которая была защищена на международном совете: на поддержку науки, конкурентоспособной в мире, на образовательную деятельность, на проведение онлайн курсов.

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