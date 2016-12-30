Уровень инфляции в Томской области в 2016 году был минимальным
Фото: Агентство новостей ТВ2
Уровень инфляции в Томской области в 2016 году составил 5,3%. Это минимальный уровень повышения цен с 1990 года, сообщает пресс-служба Томскстата.
В декабре инфляция составила 0,3%. В декабре больше всего подорожали свежие огурцы (в 1,3 раза) и помидоры (на 8,9 %), картофель (на 7,5%), цельное сухое молоко (на 6,6%) и стерилизованное питьевое молоко 2,5-3, 2% жирности (на 5,5%). Дешевле стали стоить лимоны (на 19,5%) и апельсины (на 16,7%).
Из непродовольственных товаров подорожали шерстяные и полушерстяные ковры (на 6,4%), флеш-накопители USB (на 5,5%) и энергосберегающие лампы (на 5,2%)
Так же в декабре повысилась цена проезда в плацкартном и купейном вагонах скорого фирменного поезда дальнего следования (на 13,6% и 11,1% соответственно). Подорожали также поездки во Францию (на 10,2%) и проезд в такси (на 9,2%).
Метки: Томск, Томская область, инфляция, Томскстат, кризис
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А ничего, что инфляция (рост цен) тормознулась благодаря снижению покупательской способности вследствие снижения уровня дохода населения, снижения и задержек зарплат?
Откровенная ложь... Пипл хавает...
это называется томскстат не дремлет.
если все продукты подорожали минимум на 30 процентов, а трусы из брезента и такая же обувь, которую заложили в потребительскую корзину уценены на 25%, следовательно, рост всего на 5 процентов.
цирк уехал, клоуны остались.