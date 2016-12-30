Уровень инфляции в Томской области в 2016 году был минимальным

Уровень инфляции в Томской области в 2016 году составил 5,3%. Это минимальный уровень повышения цен с 1990 года, сообщает пресс-служба Томскстата.

В декабре инфляция составила 0,3%. В декабре больше всего подорожали свежие огурцы (в 1,3 раза) и помидоры (на 8,9 %), картофель (на 7,5%), цельное сухое молоко (на 6,6%) и стерилизованное питьевое молоко 2,5-3, 2% жирности (на 5,5%). Дешевле стали стоить лимоны (на 19,5%) и апельсины (на 16,7%).

Из непродовольственных товаров подорожали шерстяные и полушерстяные ковры (на 6,4%), флеш-накопители USB (на 5,5%) и энергосберегающие лампы (на 5,2%)

Так же в декабре повысилась цена проезда в плацкартном и купейном вагонах скорого фирменного поезда дальнего следования (на 13,6% и 11,1% соответственно). Подорожали также поездки во Францию (на 10,2%) и проезд в такси (на 9,2%).

Метки: Томск, Томская область, инфляция, Томскстат, кризис