УФАС: томские власти подозреваются в сговоре со строителями дома-музея цесаревича Николая

Томские антимонопольщики подозревают администрацию Томского района в сговоре с представителями фирмы «ГазСтройПроект-СПГ», отвечавшей за строительство дома-музея цесаревича Николая, сообщается на сайте ведомства. Сейчас возбуждено дело по статье «О защите конкуренции».

В ноябре 2016 года администрация обратилась в УФАС и попросила включить ООО «ГазСтройПроект-СПГ» в реестр недобросовестных поставщиков. УФАС администрации отказало, но при рассмотрении материалов антимонопольный орган выявил признаки нарушения статьи «О защите конкуренции».

Так антимнопольщики установили, что администрацией Томского района и ООО «ГазСтройПроект-СПГ» в феврале 2015 года заключили муниципальный контракт. Фирма обязалась построить в Семилужках копию гостевого домика, в котором цесаревич Николай останавливался во время восточного путешествия. Работы должны были закончить в ноябре 2015 года. Стоимость контракта составляла 3, 4 млн рублей.

Однако срок контракта истек, а дом-музей не был построен. В ноябре 2015 года администрация направила ООО «ГазСтройПроект-СПГ» претензию и потребовала завершения работ по контракту в течение 14 дней. Спустя месяц фирма подтвердила, что выполнит работы согласно первому этапу производства до 30 июня 2016 года, но уже в марте уведомила администрацию о приостановлении работ по контракту.

«В мае 2016 года администрация обратилась к третьему лицу с просьбой о выдаче соответствующего технического заключения на произведенные в ходе строительства корректировки некоторых параметров, а также об изменении сметной части проекта. Указанная переписка, а также подписанные в июне 2016 г. сторонами акт о приемке выполненных работ, справка о стоимости выполненных работ и затрат, платежное поручение на сумму 1 240 192,84 руб. подтверждают фактическую договоренность между сторонами об изменении существенных условий контракта, в части сроков выполнения работ и используемого материала», — говорится в сообщении.

По закону цена контракта не изменяется и определяется на весь срок исполнения контракта. Изменение условий контракта также не допускается.

Метки: Томск, Томская область, УФАС, дом цесаревича Николая, контракт