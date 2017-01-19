Ученые ТГУ работают над новым методом диагностики головного мозга

В лаборатории нейробиологии НИИ биологии и биофизики разрабатывают технологию, которая поможет клиницистам точнее диагностировать неврологические заболевания, сообщает сайт ТГУ.

В ее основе лежит оценка состояния оболочек нервных волокон (миелина) – одного из главных индикаторов здоровья головного мозга. Метод, который позволяет неинвазивно оценивать количество миелина в белом и сером веществе головного мозга с помощью магнитно-резонансной томографии (МРТ), был создан международным коллективом исследователей под руководством профессора Университета Вашингтона (США), ведущего специалиста и научного руководителя лаборатории нейробиологии НИИ ББ Василия Ярных.

Новая диагностическая технология основана на получении с помощью специальных процедур математической обработки данных МРТ так называемых карт миелина, т.е. изображений мозга, отражающих количество оболочек нервных волокон аналогично тому, как, например, рельеф местности может быть схематически изображен на географических картах.

Руководитель проекта, профессор Василий Ярных отмечает, что карты миелина выявляют микроскопические изменения вещества мозга, которые нельзя обнаружить с помощью традиционной МРТ, и таким образом открывают принципиально новые возможности в клинической диагностике.

Фото с сайта tsu.ru

«Результаты наших исследований на лабораторных животных показали, что новый метод по своей точности и надежности не отличается от гистологии, но при этом является неинвазивным и может легко применяться в клинических условиях», – говорит заведующая лабораторией нейробиологии НИИ ББ, профессор Марина Ходанович.

«Мы планируем клиническую апробацию нашего метода при ряде социально значимых неврологических заболеваний, включая инсульт, рассеянный склероз и болезнь Паркинсона, – уточняет профессор Василий Ярных. – Картирование миелина позволит оценить степень поражения головного мозга, а также скорость его регенерации в процессе реабилитации пациентов».

Исследовательский проект рассчитан на три года. В клиническую апробацию диагностического метода повышенной точности государство вложит 30 миллионов рублей. Внедрить эту разработку в клиническую практику ученые планируют к концу 2019 года.

Метки: ТГУ, головной мозг, клинические исследования, диагностика, МРТ

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