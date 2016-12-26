Учебную, Елизаровых и Кирова планируют отремонтировать в 2017 году

Томские власти определили список дорог, которых отремонтируют в 2017-2018 г. Среди них проспект Комсомольский, улицы Кирова, Учебная и Елизаровых, сообщиает пресс-служба обладминистрации.

Ранее сообщалось, что в 2017-2018 годах Томская область получит от федерации 1,35 миллиарда рублей на ремонт дорог. В 2017 году общий объем дорожного фонда запланирован в размере около 3,1 миллиарда рублей, 500 миллионов направят на ремонт муниципальных дорог. В Томске открыли «горячую линию», по которой жители города могли оставить свои предложения по ремонту дорог.

«На горячую линию поступило более 200 предложений. Областные и муниципальные дорожные службы приступили к выработке технических решений и оформлению проектно-сметной документации на ремонт улиц и дорог. Губернатор поставил перед нами задачу: после поступления федеральных средств в январе-феврале 2017 года и уточнения областного и местных бюджетов своевременно провести аукционы и произвести заготовку необходимых материалов до начала строительного сезона», — отметил замгубернатора Игорь Шатурный.

Приоритет отдавался участкам в неудовлетворительном состоянии с интенсивным движением транспорта, которые не ремонтировались сплошным покрытием более 12-15 лет.

Так в 2017 году планируется отремонтировать улицы Кирова (от Ленина до Елизаровых), Учебную, Мостовую, Балтийскую, Елизаровых, Розы Люксембург, Карташова, Сергея Лазо, проспект Комсомольский от Сибирской до площади Кирова, Чекистский тракт и подходы к Коммунальному мосту с участком улицы Нахимова от проспекта Ленина до моста.

На 2018 год запланирован ремонт улиц Киевская, Усова, Беринга, Мичурина, Старо-Деповская, Никитина, Пролетарская, Войкова, Водяная, Октябрьский взвоз, Иркутский тракт, проспект Мира, переулок Пионерский.

Метки: Томск, Томская область, ремонт дорог