Трубицын и Приставка не будут возмещать ущерб в 66 млн рублей
Президиум Томского областного суда снял требование о возмещении ущерба в 65,9 миллионов рублей с бывшего начальника департамента развития предпринимательства и реального сектора экономики Андрея Трубицына и экс-главы Первомайского района Михаила Приставки.
Об этом после заседания суда рассказал ТВ2 адвокат Сергей Чубраков.
Напомним, суд приговорил Андрея Трубицына и Михаила Приставку к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком в три года с запретом в течение трех лет занимать управленческие должности. Кроме того, суд постановил взыскать с осужденных причиненный государству ущерб в размере 65,9 миллионов рублей. Защита Трубицына и Приставки обжаловала этотприговор.
«Президиум принял решение жалобу удовлетворить частично. При этом условное осуждение сохраняется. Хотя непонятно теперь, если нет ущерба государству, значит нет и превышения должностных полномочий. Должна быть изменена сама статья на «ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей.Естественно мы будем обжаловать это решение президиума облсуда», — прокомментировал решение суда адвокат Сергей Чубраков.
Согласно материалам уголовного дела, бывшие чиновники в период с 2009 по 2012 годы, пользуясь служебным положением, незаконно организовали и провели процедуры по выделению делян для вырубки леса на землях лесного фонда в интересах аффилированных коммерческих предприятий. В частности, под предлогом заготовки древесины для нужд муниципальных образований, бывший глава Первомайского района якобы обязывал глав сельских поселений района составлять фиктивные заявки на обеспечение их древесиной. В свою очередь экс-начальник областного департамента развития предпринимательства и реального сектора экономики подписывал распоряжения о проведении аукционов, по итогам которых договоры купли-продажи лесных ресурсов заключались с «нужными» компаниями и индивидуальными предпринимателями. При этом в распоряжение муниципалитетов древесина не поступала. В общей сложности из лесного фонда РФ, по мнению гособвинения, было выведено 20 193 кубометра древесины на сумму более 66 миллионов рублей.
Андрей Трубицын и Михаил Приставк себя виновными не признавали и не признают.
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