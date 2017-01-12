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Трое томичей пострадали в ДТП за сутки
10:19 12.01.2017
Тэги: ГИБДД, ДТП, сбил пешехода
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Два ДТП произошло в среду, 11 января, сообщает пресс-служба областного ГИБДД.
- Так, первое ДТП произошло в 08:35 на проспекте проспекте Комсомольском, 15 «а». Автомобиль Nissan Terrano, под управлением 53-летнего водителя, сбил пешехода. 35-летний мужчина переходил дорогу вне пешеходного перехода в зоне его видимости. С травмами он доставлен в больницу.
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- Еще одна авария зафиксирована вечером того же дня на улице Энтузиастов, 45. 54-летний водитель автомобиля Lada Granta, не выполнил требование дорожного знака «Уступите дорогу» и врезался в Honda Integra, который двигался по главной дороге. В результате ДТП травмированы 29-летняя и 32-летняя женщины - пассажиры отечественного автомобиля.
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- Метки: ГИБДД, сбил пешехода, ДТП, Томск, Томская область
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