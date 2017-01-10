Триста тысяч рублей нужны для лечения трех детей из Томска

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Российский детский фонд продолжает сбор средств для малышей из семьи Горбуновых.

Чтобы спасти детей, необходимо безотлагательное проведение генетических исследований для точного определения диагноза и их дальнейшего лечения, стоимость которых составляет 310,0 тыс. рублей.

8 января в ТРК «Мегаполис» несколько известных музыкальных коллективов и исполнителей совместно с танцорами и актерами объединились для проведения благотворительной акции-концерта «Подари новогоднее чудо детям». Также приятным дополнением стал мастер-класс по рисованию в японском стиле Манга от студии «Howl». Дед Мороз и Снегурочка поздравили детей из многодетных и замещающих семей с Новым Годом и вручили сладкие призы.

Это была уже вторая акция в поддержку семьи Горбуновых. Во время первой акции «Диалоги с ангелом», которая состоялась 18 декабря, удалось собрать 3 700 рублей. За вторую «Подари новогоднее чудо детям» собрали 2 450 рублей.

Томичей просят помочь в сборе средств для детей.

Банковские реквизиты:

Сокращенное наименование: Томское региональное отделение «Российский детский фонд»

ИНН/КПП 7019017106/701701001

ОГРН 1027000001841

Банк: ТОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8616 ПАО СБЕРБАНК Г. ТОМСК

БИК: 046902606

Расчетный счет: 40703810764000000482

Назначение платежа: Благотворительная помощь

Председатель: Светашова Наталия Евгеньевна

Все поступления будут оперативно отражаться в новостях группы Томского регионального отделения «Российского детского фонда» в социальной сети по адресу: https://vk.com/tro.rosdetfond

Метки: Томская область, Томск, «Российский детский фонд», помощь детям, семья Горбуновых, определения диагноза, лечение