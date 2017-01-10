Триста тысяч рублей нужны для лечения трех детей из Томска
Российский детский фонд продолжает сбор средств для малышей из семьи Горбуновых.
Чтобы спасти детей, необходимо безотлагательное проведение генетических исследований для точного определения диагноза и их дальнейшего лечения, стоимость которых составляет 310,0 тыс. рублей.
8 января в ТРК «Мегаполис» несколько известных музыкальных коллективов и исполнителей совместно с танцорами и актерами объединились для проведения благотворительной акции-концерта «Подари новогоднее чудо детям». Также приятным дополнением стал мастер-класс по рисованию в японском стиле Манга от студии «Howl». Дед Мороз и Снегурочка поздравили детей из многодетных и замещающих семей с Новым Годом и вручили сладкие призы.
Это была уже вторая акция в поддержку семьи Горбуновых. Во время первой акции «Диалоги с ангелом», которая состоялась 18 декабря, удалось собрать 3 700 рублей. За вторую «Подари новогоднее чудо детям» собрали 2 450 рублей.
Томичей просят помочь в сборе средств для детей.
Банковские реквизиты:
Сокращенное наименование: Томское региональное отделение «Российский детский фонд»
ИНН/КПП 7019017106/701701001
ОГРН 1027000001841
Банк: ТОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8616 ПАО СБЕРБАНК Г. ТОМСК
БИК: 046902606
Расчетный счет: 40703810764000000482
Назначение платежа: Благотворительная помощь
Председатель: Светашова Наталия Евгеньевна
Все поступления будут оперативно отражаться в новостях группы Томского регионального отделения «Российского детского фонда» в социальной сети по адресу: https://vk.com/tro.rosdetfond
Метки: Томская область, Томск, «Российский детский фонд», помощь детям, семья Горбуновых, определения диагноза, лечение
У нас нет цензуры. У нас есть правила, которые просим соблюдать в комментариях.
Уважаемые посетители сайта агентства новостей ТВ2!
По техническим причинам возможность комментировать материалы на сайте будет закрыта с 22:00 до 8:00. Редакция агентства новостей ТВ2.
Высказать свою позицию к материалам сайта вы можете на официальных страницах соцгрупп фейсбук и вконтакте.
Напоминаем, что комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Регистрироваться на сайте НЕОБЯЗАТЕЛЬНО, если у вас есть аккаунт (страница) в соцсетях (vkontakte, facebook, odnoklassniki и др.), вы можете использовать его для входа на наш сайт. Мы приветствуем любое обсуждение, дискуссию или диалог на темы, которые вас взволновали. Но при этом, комментарии, не соответствующие правилам, ссылки на посторонние ресурсы, противоречащие закону Российской Федерации, будут удаляться без предупреждения.
09.01.2017.Комитет по строительству Петербурга выделил еще 2 миллиарда рублей на постройку "Зенит-арены". Об этом сообщает Фонтанка.Ру.Зенит-арена" была заложена на Крестовском острове в 2007 году. Ее проект корректировали трижды: в 2008, 2010 и 2013 годах. Каждый раз стоимость стадиона увеличивалась; в итоге она выросла с первоначальных 6,7 миллиарда рублей до 43,8 миллиарда.В начале ноября стало известно, что комиссия ФИФА забраковала выкатное поле "Зенит-арены". Как писали СМИ, члены комиссии "зашли на закачанное внутрь арены поле и начали прыгать на газоне", в результате чего поверхность "запружинила". Сообщалось, что уровень вибрации оказался всемеро выше допустимого.
На чемпионаты мира, Олимпиады, тратятся большие деньги, из которых-львиная часть с успехом распиливается. Нужны ли такие мероприятия, когда на больных детей-у власти жуликов и воров денег нет, а для распила-есть?
Чтобы победить бюрократию и коррупцию, достаточно ввести в закон административную ответственность вместо уголовной за убийство чиновника.