Третий магазин сети «Лента» заработал в Томске

Третий гипермаркет «Лента» открылся в Томске, сообщила ТВ2 менеджер по корпоративным коммуникациям организации Анастасия Кузнецова.

Ранее сообщалось, что «Лента» покупает земельный участок под строительство у группы компаний О’КЕЙ на улице Пушкина, 59, где ранее располагался шарикоподшипниковый завод. Планировалось, что открытие магазина состоится в начале 2017 года.

«Новый магазин формата открылся в Томске по адресу улица Пушкина, 59. Торговая площадь магазина составляет 5,2 тысячи квадратных метров. Магазин будет работать с 8.00 до 24.00», — рассказала Анастасия Кузнецова.

Она добавила, что в магазине работает 30 касс, а возле здания оборудована парковка на 426 мест. Ассортимент магазина включает больше 19 тысяч наименований.

Сейчас в Томске уже функционируют два гипермаркета сети. Первый открыт на проспекте Мира 30, второй — на улице Елизаровых, 13.

«Лента» управляет сетью одноименных гипермаркетов и супермаркетов. По итогам 2015 года чистая прибыль компании составила 10,288 млрд рублей, выручка — 252,763 млрд рублей.

Метки: "Лента", строительство магазина сети "Лента", Томск, Томская область