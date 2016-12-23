Томскводоканал рассматривает предложение о покупке от Росводоканала

Группа компаний «Росводоканал» рассматривает возможность приобретения нескольких объектов томского коммунального комплекса, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на председателя наблюдательного совета «Томскводоканала» Кирилла Новожилова.

«Росводоканал» имеет обширную сеть, они развиваются, рассматривают разные регионы. Они сделали нам предложение, мы над ним думаем», — сообщил Новожилов Интерфаксу.

По его словам, «Росводоканал» заинтересовался ООО «Томскводоканал», ООО «Томский расчетный центр» (через него проходят коммунальные платежи) и ООО «Городские очистные сооружения». Эти объекты интересны «Росводоканалу» только в комплексе.

Кирилл Новожилов предположил, что в ближайшее время может состояться встреча представителей Росводоканала с руководством Томска и Томской области. «Это было бы логичным шагом, учитывая социальную значимость объектов, которые являются предметом потенциальной сделки», — добавил он.

В 2011 году «Росводоканал» уже пытался зайти в Томскую область, приняв участие в аукционе на аренду сетей водоканала. Тогда в тендере победила ООО «Веолия Вода Томск» («дочка» французской Veolia Voda S.a.). Арендатор водоканала обязался реконструировать 15 водопроводных насосных станций, пять канализационных насосных станций, а также сети водоснабжения и водоотведения. Предполагалось, что общий объем инвестиций составит около 150 млн евро. Итоги аукциона пытались оспорить проигравшие участники: ООО "Водные проекты" (входит в ГК "Евразийский"), ООО "Инфоцентр" и ООО "Оренбург Водоканал" (входит в «Росводоканал»). Однако суд подтвердил законность победы Veolia, которая в 2014 году отказалась от управления томским водоканалом.

Под управлением «Росводоканала» работают семь региональных водоканалов России, обслуживающих свыше 5 млн потребителей в пяти федеральных округах, городах-миллионниках и крупных промышленных центрах: Омске, Воронеже, Тюмени, Краснодаре, Оренбурге, Барнауле, Твери. «Росводоканал» управляет инфраструктурой на основе долгосрочной аренды и концессии.

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