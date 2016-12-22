«Томскводоканал» пока не устранил причину утечки воды на переулке Карском

«Томскводоканал» пока не устранил причину утечки воды на переулке Карском
17:16 22.12.2016
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В два часа работникам «Томскводоканала» потребовалось ограничить водоснабжение в семи жилых домах и детсаду.

Как сообщили в пресс-службе компании, работы по устранению повреждения пока не завершены. После ремонта дорога будет очищена от воды и наледи.

Ранее сообщалось, что утром в диспетчерскую службу поступила заявка об утечке воды на пересечении переулка Карского и улицы Любы Шевцовой. К ремонтным работам сразу приступили работники «Томскводоканала».

Метки: Томскводоканал, авария на водопроводе, утечка воды, Томск, Томская область

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