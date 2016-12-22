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«Томскводоканал» ликвидировал утечку воды в переулке Карском
19:11 22.12.2016
Водоснабжение, в отключенных во время ремонтных работ дома и детсад, возобновлено.
«Около 18:00 все ремонтные работы по ликвидации повреждения завершены, водоснабжение в домах и детском саду восстановлено», — сказали ТВ2 в пресс-службе компании.
Ранее сообщалось, что утром в диспетчерскую службу поступила заявка об утечке воды на пересечении переулка Карского и улицы Любы Шевцовой. К ремонтным работам сразу приступили работники «Томскводоканала».
Метки: Томскводоканал, авария на водопроводе, утечка воды, Томск, Томская область
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