«Томскводоканал» ликвидировал утечку воды в переулке Карском

Водоснабжение, в отключенных во время ремонтных работ дома и детсад, возобновлено.

«Около 18:00 все ремонтные работы по ликвидации повреждения завершены, водоснабжение в домах и детском саду восстановлено», — сказали ТВ2 в пресс-службе компании.

Ранее сообщалось, что утром в диспетчерскую службу поступила заявка об утечке воды на пересечении переулка Карского и улицы Любы Шевцовой. К ремонтным работам сразу приступили работники «Томскводоканала».

Метки: Томскводоканал, авария на водопроводе, утечка воды, Томск, Томская область