Томскводоканал ищет причину утечки воды в центре города

Томскводоканал ищет причину утечки воды в центре города
15:14 20.01.2017
Агентство новостей ТВ2
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Фото: Агентство новостей ТВ2

Как сообщила ТВ2 пресс-служба Томскводоканала, в настоящий момент бригада устраняет утечку на водопроводном колодце по улице Набережная реки Ушайки,18.

«Установлены насосы, которые откачивают воду. Как только будет определен характер повреждения, Томскводоканал сможет сказать о времени завершения работ. Водоснабжение потребителей не нарушено», — отметили в Томскводоканале.

По словам нашего фотокорреспондента Александра Сакалова, на месте аварии ощущался запах неприятный. Однако, в Томскводоканале нас заверили, что на данном участке проблемы не с канализацией, а с водопроводным колодцем.

 

Метки: Томск, Томская область, Томсводоканал, утечка воды

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