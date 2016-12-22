«Томскводоканал» ищет причину утечки воды на переулке Карский

На месте происшествия работают специалисты «Томскводоканала», проводят ремонтные работы.

«Сегодня утром в диспетчерскую службу поступила заявка об утечке воды на пересечении переулка Карского и улицы Любы Шевцовой. Сотрудники «Томскводоканала» работают на месте, ищут причины утечки воды. От холодного водоснабжения жители близлежащих домов отключены не были. Подтопленная территория от воды и наледи будет очищена», — сообщили ТВ2 в пресс-службе компании «Томскводоканал».

Метки: утечка воды, Томскводоканал, бежит вода, переулок Карский, Томск, Томская область