Томский симфонический оркестр сыграет музыку анимэ

22-го января в 19.00 в Большом концертном зале Томский симфонический оркестр выступит под управлением дирижера Котаро Кимура. Солистка Ота Сатоко.

В программе: Каору ВАДА, музыка из мультфильма «Инуяся», Тосио МАСУДА, музыка из мультфильма «Наруто», Хидеки ТАНУИКИ, симфоническая сюита из мультфильма «Тетрадь смерти», Дзё ХИСАИСИ, симфоническая сюита из мультфильма «Унесённые призраками», музыка из мультфильма «Ходячий замок», оркестровая сказка «Тоторо».

Общественная детско-юношеская организация «Бродячий замок» и юные актеры томской студии манги, аниме и косплея «Howl» будут встречать гостей в фойе. Перед концертом можно будет соприкоснуться с волшебством японского леса на спектакле по мотивам популярного анимационного фильма Хаяо Миядзаки, прокатиться на Котобусе и пожать плюшевую лапу самому Тоторо! В программе так же запланированы музыкальные номера и конкурсы на знание аниме.

Кроме того, Томская филармония проводит конкурс на знание музыки анимэ. Кто первым узнает, из каких фильмов и чья музыка (фамилия композитора) , звучит в трех предлагаемых отрывках, получит пригласительный билет на две персоны на концерт 22 января «Музыка из аниме» и возможность сфотографироваться вместе с маэстро Котаро Кимура и певицей Ота Сатоко. Блиц-викторину можно посмотреть здесь

Для справки: Маэстро Котаро Кимура родился в городе Мияги (Япония) в 1981 году. Уже в пять лет одаренный мальчик начал учиться играть на скрипке, потом его внимание привлек альт. Высшее образование молодой альтист получил на факультете музыкального образования в педагогическом университете города Фукуока.

Искусство дирижирования маэстро изучал под руководством Hirotaka Tachibana и в классе дирижирования маэстро Hideomi Kuroiwa в Toho Gakuen School of Music.

В период с 2009 по 2013 г. маэстро Котаро Кимура работал с разными оркестрами, включая оркестр Koga-city, AKIX камерный оркестр, Концертный оркестр города Фукуока, оркестр музыкального колледжа Kunitachi, оркестр балетной студии Сакамото. В июле 2010 года он стал первым исполнителем Дивертисмента для трех фортепиано с камерным оркестром Kunihiro Nakamura.

В настоящее время маэстро возглавляет молодой и энергичный профессиональный коллектив «Orchestra Style K», основанный в 2007 г., и выступает с фестивальным хором в Хигаси-ку Фукуока.

В 2011 г. под руководством маэстро Кимура был осуществлен грандиозный проект: исполнение всех симфоний Бетховена в один день.

Среди его замечательных достижений исполнение всех симфоний Й. Брамса, постановка оперы «Nanohana no Ohanashi» в оперном театре провинции Северное Кюсю, работа с крупными филармоническими оркестрами и хорами Японии. Маэстро Кимура участвует в общественных проектах. Он дал большой концерт с оркестром и хором на площади города Мияги в пользу пострадавших от землетрясения.

В 2013 маэстро дирижировал мемориальным концертом, посвященным событиям 11 сентября в Нью-Йорке.

Метки: Котаро Кимура, музыка анимэ, томский симфонический оркестр, Томск