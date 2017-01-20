Томский школьник написал заявление на борца с геями Тимура Булатова
На фото Тимур Булатов, источник life.ru
Томский одиннадцатиклассник Сергей Ч. написал заявление в полицию Санкт-Петербурга с просьбой проверить активиста Тимура Булатова на экстремизм.
Тимур Булатов является участником общественного движения «Первый нравственный российский фронт» и известен как один из борцов с ЛГБТ-сообществом в России.
По словам Тимура Булатова, по его заявлениям из школ уволили больше 60 учителей. Одной из них стала Мария Шестопалова. Тимур Булатов обвинил девушку в пропаганде сатанизма, гомосексуализма, а также в том, что она носит пирсинг, составил на нее донос. Девушку уволили из школы, но позднее вернули на работу.
«В конце декабря я прочитал публикацию на вашем сайте про учительницу, которую уволили за принадлежность к ЛГБТ-сообществу, хотя последнее даже не доказано было, — рассказывает Сергей ТВ2, — Мне стало жалко человека. Тем более здесь активист, не имея никаких прав, заявляется в школу, и хорошего педагога увольняют за то, что кому-то что-то показалось. К тому же Булатов незаконно вторгся в частную жизнь человека, собирая информацию о девушке на странице ВКонтакте. Мария просто жила своей жизнью, а тут пришел кто-то и объявил ей нравственный джихад. Это неправильно. С этим нужно что-то делать, особенно в такой гомофобной стране, как Россия».
Сергей рассказал, что связался с Тимуром Булатовым. Школьник написал ему, что деятельность активиста он расценивает как пропаганду нетерпимости. Сергей написал, что планирует написать иск в Европейский суд по защите прав человека и подать жалобу в администрацию президента. В ответ Тимур Булатов стал оскорблять томича, а позднее на своей стене назвал Сергея извращенцем. В ответ Сергей написал заявление в полицию Санкт-Петербурга с просьбой проверить активиста Тимура Булатова на экстремизм.
«Мама об этом еще не знает, друзья в шоке и говорят, что ничего хорошего из этого не выйдет. Но я считаю, что с такой позицией нужно что-то делать», — отмечает Сергей.
По его словам, травли в соцсетях он не боится. Сейчас Сергей с другим питерским активистом планирует создать петицию против Булатова.
Метки: Томск, Томская область, Тимур Булатов, ЛГБТ-сообщество, ЛГБТ-пропаганда, Мария Шестопалова
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"Первый нравственный российский фронт" -полный пипец. Верхнекетский спецбатальон 2 полка, 6 дивизии,Западно -Сибирского нравственного фронта
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