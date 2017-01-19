Томский сенатор знает, как решить проблему с поддельными полисами ОСАГО
Сенатор от Томской области Владимир Кравченко считает,что необходимо повысить размер административного штрафа за управление транспортным средством без полиса ОСАГО, сообщает пресс-служба администрации Томской области.
Кроме того, по мнению Кравченко, в реформировании нуждается и 327-я статья Уголовного кодекса, предполагающая ответственность за подделку, изготовление или сбыт поддельных документов. «В эту статью нужно внести норму, содержащую санкцию за операции с поддельными бланками», — предложил сенатор.
Владимир Кравченко отметил, что в стране сложилась острая ситуация, связанная с фальсифицированием бланков ОСАГО. По данным Российского союза автостраховщиков, от одного до четырех миллионов автолюбителей пользуются поддельными полисами, и объемы рынка фальсифицированных бланков имеют устойчивую тенденцию к росту.
«Это подрывает доверие к власти и причиняет ущерб автовладельцам. Потерпевшие в ДТП, если полис у виновника окажется поддельным, практически лишаются возможности получить страховые выплаты», — комментирует Владимир Кравченко.
С этими инициативами Владимир Кравченко выступил на заседании Совета Федерации. Действенными механизмами, по его мнению, также станет внедрение автоматизированной программы ГИБДД по проверке полисов, регулирование продаж электронных полисов ОСАГО, выявление в интернете информации о сбыте поддельных бланков.
Сенатор предложил провести на площадке Совета Федерации межведомственное совещание и обсудить меры противодействия теневому рынку автострахования.
Палата регионов дала поручение профильным комитетам в ближайшее время предметно заняться этой темой.
Метки: ОСАГО, Совет Федерации, сенатор, Владимир Кравченко
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Очередной не владеющий вопросом балабол пиарится. Полисы не подделывают, их просто не покупают. Ведь ежу понятно, что подделать документ - это уже статья, застаскают менты. Кому надо так подставляться. Цены задрали на страховку, штат ГИБДД "на полях" сократили, и в итоге водителям стало гораздо выгоднее пару раз в год платить штраф, нежели покупать не нужную бумажку. А сейчас вообще отменили необходимость возить с собой бумажные полисы, шансы нарваться на штраф уменьшаются.