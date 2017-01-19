Томский сенатор знает, как решить проблему с поддельными полисами ОСАГО

Сенатор от Томской области Владимир Кравченко считает,что необходимо повысить размер административного штрафа за управление транспортным средством без полиса ОСАГО, сообщает пресс-служба администрации Томской области.

Кроме того, по мнению Кравченко, в реформировании нуждается и 327-я статья Уголовного кодекса, предполагающая ответственность за подделку, изготовление или сбыт поддельных документов. «В эту статью нужно внести норму, содержащую санкцию за операции с поддельными бланками», — предложил сенатор.

Владимир Кравченко отметил, что в стране сложилась острая ситуация, связанная с фальсифицированием бланков ОСАГО. По данным Российского союза автостраховщиков, от одного до четырех миллионов автолюбителей пользуются поддельными полисами, и объемы рынка фальсифицированных бланков имеют устойчивую тенденцию к росту.

«Это подрывает доверие к власти и причиняет ущерб автовладельцам. Потерпевшие в ДТП, если полис у виновника окажется поддельным, практически лишаются возможности получить страховые выплаты», — комментирует Владимир Кравченко.

С этими инициативами Владимир Кравченко выступил на заседании Совета Федерации. Действенными механизмами, по его мнению, также станет внедрение автоматизированной программы ГИБДД по проверке полисов, регулирование продаж электронных полисов ОСАГО, выявление в интернете информации о сбыте поддельных бланков.

Сенатор предложил провести на площадке Совета Федерации межведомственное совещание и обсудить меры противодействия теневому рынку автострахования.

Палата регионов дала поручение профильным комитетам в ближайшее время предметно заняться этой темой.

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