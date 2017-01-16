Томский Россельхознадзор уничтожил польские груши и испанские баклажаны

Санкционные продукты были выявлены в ходе проведения контрольных мероприятий.

Как сообщает пресс-служба ведомства, 19,7 кг груш и 32,13 кг баклажан из Испании и Польши поступили в область для продажи. Однако, данный груз, согласно маркировочным этикеткам, предназначался для реализации на территории Беларуси.

Сотрудники Россельхознадзора составили протокол изъятия яблок общим весом 51,83 кг. Санкционные товары изъяты и уничтожены в соответствии с указом Президента РФ/

Напомним, в августе 2014 года Россия ввела эмбарго на ввоз продуктов из США, Евросоюза, Канады, Норвегии и Австралии. 13 августа 2015 года правительство распространило запрет на страны, поддержавшие санкции против России: Албанию, Черногорию, Исландию, Лихтенштейн и Украину. С 6 августа 2015 года санкционные меры ужесточились – вступило в силу решение об уничтожении запрещенной к ввозу продукции.

Метки: уничтожение санкционных продуктов, Россельхознадзор, Томск, Томская область