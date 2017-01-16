Томский Россельхознадзор уничтожил польские груши и испанские баклажаны
Санкционные продукты были выявлены в ходе проведения контрольных мероприятий.
Как сообщает пресс-служба ведомства, 19,7 кг груш и 32,13 кг баклажан из Испании и Польши поступили в область для продажи. Однако, данный груз, согласно маркировочным этикеткам, предназначался для реализации на территории Беларуси.
Сотрудники Россельхознадзора составили протокол изъятия яблок общим весом 51,83 кг. Санкционные товары изъяты и уничтожены в соответствии с указом Президента РФ/
Напомним, в августе 2014 года Россия ввела эмбарго на ввоз продуктов из США, Евросоюза, Канады, Норвегии и Австралии. 13 августа 2015 года правительство распространило запрет на страны, поддержавшие санкции против России: Албанию, Черногорию, Исландию, Лихтенштейн и Украину. С 6 августа 2015 года санкционные меры ужесточились – вступило в силу решение об уничтожении запрещенной к ввозу продукции.
Метки: уничтожение санкционных продуктов, Россельхознадзор, Томск, Томская область
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Приятней было бы слышать , что гитлер застрелися
Уроды блядь!!!
Ужесточили санкции до уничтожения продуктов. Скоты, совсем зажрались. Отдайте же нуждающимся, или таких уже совсем не осталось? Ну какой ещё дол..еб найдётся эту поганную власть снова выбирать.
Живем как в лесу! Начальник дуб, зам. пенек...
По данным Global Wealth Report, Россия – абсолютный лидер по неравенству распределения богатства среди крупных стран.
1% самых богатых россиян владеет 71% личных активов в России. Отрыв России по этому показателю от других крупных стран просто невероятный. Вот как выглядит этот показатель неравенства по другим крупным странам (доля богатства, которой владеет 1% населения):
49% - в Индии
46% - в Индонезии
44% - в Африке в целом
37% - в США
По 32% - в Китае и в Европе
17% - в Японии.
Если брать 5% самых богатых россиян, то и здесь Россия лидер: они владеют 82,5% всего национального богатства страны. Самый наглядный показатель – форбсовские миллиардеры, которые в России владеют 30% личных богатств всей страны. В мире этот показатель в среднем колеблется в интервале 1-2%. В США, стране, где миллиардеров больше всего, их доля в общей совокупности личных богатств не превышает 7%.
Справедливость – это соответствие деяния и воздаяния. Какие деяния привели к столь щедрому воздаянию самых богатых людей в мире и в России? И как они этим богатством распоряжаются?
Вот тройка самых богатых людей планеты:
Билл Гейтс. Придумал Microsoft. Начинал с нуля, спал в офисе на полу. Как разбогател, $28 млрд отдал на благотворительность и предложил всем миллиардерам планеты 50% своих состояний передать в благотворительные фонды.
Карлос Слим. Создал самую мощную коммуникационную индустрию. Крупнейший филантроп, вкладывающий деньги в образовательные, культурные, медицинские проекты.
Уоррен Баффет. Гениальный финансист по прозвищу "Провидец". Финансы и экономику чувствует всей кожей. Передал 50% своего богатства в благотворительные фонды. Опубликовал завещание, в котором 99% его состояния после смерти перейдет к пяти благотворительным фондам.
Хоть бы молчали ПОЗОРНИКИ!