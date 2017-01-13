Томский мясокомбинат предлагает эксклюзивный продукт к старому Новому году

Томский мясокомбинат открыл онлайн магазин элитных колбас. В ассортименте ветчина с кедровыми орешками, сервелат с сыром и другие колбасы «премиум» для праздничного стола на старый Новый год.

Также на сайте представлены подарочные наборы в готовой упаковке – сундуках из дерева.

Вся продукция производится лимитированным выпуском, исключительно по заказу.

Оформить заказ очень просто: добавьте товары в корзину, в заявке укажите личные данные и удобное вам время доставки. Оплата осуществляется при получении заказа.

Адрес он-лайн магазина: купимясо70.рф

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