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Томский мясокомбинат предлагает эксклюзивный продукт к старому Новому году
12:50 13.01.2017
Томский мясокомбинат открыл онлайн магазин элитных колбас. В ассортименте ветчина с кедровыми орешками, сервелат с сыром и другие колбасы «премиум» для праздничного стола на старый Новый год.
Также на сайте представлены подарочные наборы в готовой упаковке – сундуках из дерева.
Вся продукция производится лимитированным выпуском, исключительно по заказу.
Оформить заказ очень просто: добавьте товары в корзину, в заявке укажите личные данные и удобное вам время доставки. Оплата осуществляется при получении заказа.
Адрес он-лайн магазина: купимясо70.рф
Метки: Томск, Томская область, Сибирская Аграрная Группа, онлайн магазин, элитные колбасы
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