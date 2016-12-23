Томский автовокзал в пятницу отменил 17 автобусных рейсов

23 декабря отменены 17 автобусных рейсов, сообщается на сайте томского автовокзала.

Напомним, вчера из-за морозов томский автовокзал отменил 16 рейсов. Сегодня утром температура опустилась до минус 37 градусов.

«В связи с низкой температурой воздуха 23 декабря не состоятся рейсы Томск – Парабель в 8.10, 14.50, Томск – Колпашево в 7.40, 10.40, Томск – Молчаново – Нарга в 8.45, 15.30, 18.20, Томск – Бакчар в 9.00, 14.00, Томск – Подгорное в 18.00, Томск – Тегульдет в 8.00, 16.30, Томск – Шарыпово в 20.00, Томск – Белокуриха в 21.00, Томск – Барнаул в 21.25, Томск – Новокузнецк в 21.50, Томск – аэропорт Толмачево в 21.55», — говорится в сообщении.

Добавим, что завтра в Томске ожидается похолодание до минус 40 градусов.

Метки: Томск, Томская область, отмена рейсов, автовокзал