Томские волонтеры принимают заявки на очистку дворов от снега

Томские волонтеры помогают очищать от снега дома пенсионеров и социальные объекты, сообщает пресс-служба мэрии Томска.

С начала декабря и в январе волонтерскими командами программы «Город добрых дел» и штабами томских студенческих отрядов от снега были очищены дворы 32 домов.

Добровольцы помогли очистить от снега территории 12 социальных объектов, среди которых катки на пл. Новособорной, Белом озере, три детских сада, участок вблизи ДК «Маяк», а также тротуары и скверы по ул. С. Лазо, 27, Бирюкова, 9 и 10, К. Маркса, 31, Беринга, 3/3, Иркутскому тракту, 190.

Всего же волонтерами очищено 44 объекта. Участие в уборке принимают 15 команд.

Заявку на очистку двора от снега можно оставить по тел. 65-70-40 (Управление по молодежной политики)

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