Томские власти помогут восстановить ферму, пострадавшую в пожаре

Власти Томской области помогут в восстановлении фермы в Зырянском районе, пострадавшей при пожаре, сообщила пресс-служба обладминистрации.

Пожар на ферме в селе Семеновка произошел поздно вечером 5 января. Его площадь составила 250 квадратных метров. Предварительная причина возгорания — нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.

«Сейчас на месте находится межведомственная рабочая группа, которая выясняет все причины и обстоятельства случившегося. Областные власти помогут в восстановлении фермы – после выяснения полной картины будем думать над вариантами поддержки», — цитируются слова начальника департамента по социально-экономическому развитию села Ирины Черданцевой.

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