Томские полицейские не нашли нарушений в осенней забастовке маршрутников

Томская полиция отказала в возбуждении административного дела по факту забастовки маршрутников, которая прошла осенью 2016 года, сообщили ТВ2 в пресс-службе УМВД.

Напомним, 12 сентября в Томске прошел митинг, на котором пришли около 250 человек. Они приняли резолюцию устроить предварительную забастовку. Забастовка прошла 16 сентября. По данным, председателя Независимых профсоюзов ТО Александра Остроушко, в забастовке участвовали до 70 процентов всех водителей маршрутных автобусов, по данным мэрии — около 25%. Мэрия обещала, что «томичи не испытают транспортных неудобств, связанных с возможными действиями протестного характера отдельных перевозчиков». Однако томичи подолгу ждали нужный автобус, жаловались на их загруженность.

Прокуратура направила в УМВД материалы по забастовке, полиция квалифицировала ее как пикет. Проводилась проверка.

«По результатам проверки в возбуждении административного производства отказано», — сообщили ТВ2 в пресс-службе УМВД.

С 1 января в Томске заработала новая маршрутная сеть. Томичи ею недовольны: количества автобусов сократилось, ждать на остановках приходится дольше. Часть перевозчиков осталась недовольна результатами аукционов и заявили о том, что организуют альтернативные, заказные перевозки. 11 января в Томске вышли заказные автобусы по маршрутам №№ 26 и 27, сотрудники ГАИ остановили данные автобусы и составили протоколы.

Пожаловаться на работу обновленной маршрутной сети томичи смогут по телефону 28-29-06.

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