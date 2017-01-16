Томские перевозчики получили резервные маршрутные карты
Фото: Агентство новостей ТВ2
Перевозчики по 12 маршрутам получили резервные маршрутные карты, теперь они могут вывести на линию дополнительные автобусы и уменьшить время ожидания автобусов.
Так, перевозчик 25/52 маршрутов получил 7 карт, №3 – 4, №4 - 6, №8\9 – 10, №11 - 5, №13/14 – 5, №16 - 6, №19 - 6, №23 - 4, №24 - 4, №26 - 11,№32 — 4 карты. Всего по заявкам предпринимателей было выдано 72 маршрутные карты.
Ранее томичи неоднократно жаловались на долгое ожидание автобусов. Мэр города Иван Кляйн встретился с победителями торгов на маршрутные перевозки. Он сказал, что соблюдение графика движения является приоритетной задачей.
«Шероховатости будут, как и в любом новом деле. Главное, не тянуть с этим, не накапливать проблемы, а оперативно решать их без выходных и праздничных дней», — высказался Иван Кляйн.
Новая маршрутная сеть начала работать с 1 января. Пожаловаться на ее работу можно по телефону 28-29-06.
Метки: Томск, Томская область, маршрутная сеть, новая маршрутная сеть,
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В итоге, все те же старые полугнилые пазики будут бегать по городу!!!! Дальше закроют глаза на отсутствие кондукторов и остальных пунктов по договору, и все встанет на круги своя!!! Браво Кляйн!!!! Деятки миллионов к вашей нищенской зарплате, хороший довесок!!! А главное-бабки на этом поле можно собирать хоть каждый месяц, всех хватит накормить - и прокуратуру и суд!