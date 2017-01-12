Томские пенсионеры начали получать пять тысяч рублей

Пенсионеры, проживающие в Томской области, начали получать пять тысяч рублей, которые выделил Дмитрий Медведев в качестве компенсации за отсутствие индексации, сообщили в региональном отделении ПФР.

Напомним, премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что все пенсионеры получат в январе этого года единовременную выплату в пять тысяч рублей. По словам премьера, это «поможет пенсионерам компенсировать потери от роста цен» и потребует более 200 млрд руб. из казны. Медведев поручил Минфину «изыскать необходимые для выплаты средства», отметив, что параметры бюджета 2017 года надо сохранить. Выплатой должны быть охвачены 43 млн человек, деньги изысканы из бюджета 2016 года, сказал представитель вице-премьера Ольги Голодец.

В настоящий момент в Томской области проживает 295 611 пенсионеров, из них 73 028 — работающих. Средний размер страховой пенсии, по данным на 1 июля, составляет 13, 963 рублей. Таким образом государство только на выплаты пенсионерам, проживающим в Томской области, потратит 1 478 055 000 рублей.

Сейчас выплату получили те пенсионеры, которые получают деньги в кредитных учреждениях. Те, кто получают пенсию с 13 января, получат получат единовременную выплату вместе с пенсией. Пенсионеры, получающие пенсию на почте, получат 5 тысяч рублей с 13 по 28 января 2017 с доставкой на дом по отдельному графику. Подавать в ПФР заявление не требуется. Деньги получат все граждане России, которые являются пенсионерами по состоянию на 31 декабря 2016 года.

Если почтальон не застанет получателя дома, он оставит в почтовом ящике соответствующее уведомление и пенсионер сможет получить единовременную выплату в своем почтовом отделении до 28 января или почтальон доставит ее в феврале вместе с пенсией за февраль.

При возникновении вопросов клиенты могут обращаться по телефону в свое почтовое отделение, сообщив свои контактные данные и адрес проживания. Узнать контакты своего отделения можно узнать на официальном сайте Почты России www.pochta.ru/offices.

В 2017 году пенсии будут проиндексированы. В феврале выплаты неработающим получателям страховых пенсий будут увеличены на уровень инфляции 2016 года, а во втором полугодии — в зависимости от доходов Пенсионного фонда. С 1 апреля в 2017 году увеличат социальные пенсии. В феврале 2016 года в России проиндексировал страховые пенсии на 4%. Годовая инфляция, по данным Росстата, составила 12,9%.

Метки: Томск, Томская область, ПФР, пенсии, кризис, 5 тысяч, Медведев, накопительная часть пенсии, Ольга Голодец