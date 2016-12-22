Томские депутаты направят меньше денег на покупку лекарств для ВИЧ-больных

Депутаты приняли очередные корректировки в областной бюджет 2016 года. 5,7 млн рублей они направят на содержание томских депутатов Госдумы, членов Совета Федерации и их помощников. При этом они урезали расходы на 7,3 млн рублей на покупку лекарств для ВИЧ-больных.

По словам замначальника облдепартамента финансов Веры Плиевой, расходы областного бюджета увеличились на 163, 5 млн рублей. Из них 129,9 миллиона направят на ежемесячные выплаты на оплату жилья и комуслуг; 20 миллионов — на выплаты безработным; 5,7 миллиона — на содержание депутатов Госдумы, членов Совета Федерации и их помощников; 4,6 миллиона — на выплаты единовременного пособия на приемных детей; 2,9 миллиона — на выплаты ветеранам ВОВ для приобретения жилья в собственность; 217,3 тысячи — на выплаты инвалидам.

При они согласовали уменьшение расходов на 55,4 миллиона рублей по нескольким направлениям. Так на выплату пособий направят на 15,1 миллиона меньше. Финансирование статьи «лекарственное обеспечение» сократится на 11,5 миллиона. На 7,3 миллиона меньше потратит область на закупку антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц с ВИЧ и гепатитом; на 6,6 миллиона — на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений; 6,3 миллиона — на приобретение лесопожарной техники и оборудования.

В настоящее время доходы областного бюджета на 2016 год составляют 57,1 миллиарда рублей, расходы — 60,6 миллиарда, дефицит — 3,5 миллиарда.

Добавим, что по данным томского центра «Анти-СПИД», на начало ноября 2016 года в Томской области проживали 7399 человек с ВИЧ, из них 55,9 % – в Томске. По пораженности населения ВИЧ (количество ВИЧ-положительных на 100 тысяч населения) регион занимает шестое место в СФО после Иркутской, Кемеровской, Новосибирской областей, Красноярского края и Алтая. За 10 месяцев 2016 года от болезней, спровоцированных ВИЧ-инфекцией, в Томской области умерли 42 человека, за аналогичный период прошлого года — 22 человека.

Метки: Томск, Томская область, бюджет Томской области, ВИЧ, эпидемия ВИЧ, лекарства, корректировки